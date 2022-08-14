Росіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі

Росіяни знову обстріляли Енергодар (місто в якому знаходиться Запорізька атомна електростанція). Про це повідомляє міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

«Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ «Волна»), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», - зазначив Орлов.

За інформацією місцевих пабліків, російські окупанти обстріляли перший мікрорайон Енергодару.

«Є загиблий та поранені. Вони цілилися в прогулянкову вуличку, де завжди багато людей. Також перший мікрорайон був обраний недарма — росіяни там не оселилися. Це тихий п'ятиповерховий мікрорайон у місті. Тактика стосовно Енергодару в них змінилася. Більше немає мети «подружитися», - пише місцевий Telegram канал Принтер Форт.

За інформацією місцевих жителів, росіяни розпускають чутки по те, що обстріли міста здійснює Україна.

«Після обстрілу мікрорайону Енергодара на місце подій почали збиратися місцеві. Там були люди, які говорили «це з боку Нікополя стріляли». Імовірно, окупанти підкинули «немісцевих», щоб пустити антиукраїнський слух», - йдеться у місцевій спільноті.