Росіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі
Окупанти завдали удару по житловому мікрорайону
Росіяни знову обстріляли Енергодар (місто в якому знаходиться Запорізька атомна електростанція). Про це повідомляє міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
«Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ «Волна»), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», - зазначив Орлов.
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«Є загиблий та поранені. Вони цілилися в прогулянкову вуличку, де завжди багато людей. Також перший мікрорайон був обраний недарма — росіяни там не оселилися. Це тихий п'ятиповерховий мікрорайон у місті. Тактика стосовно Енергодару в них змінилася. Більше немає мети «подружитися», -
За інформацією місцевих жителів, росіяни розпускають чутки по те, що обстріли міста здійснює Україна.
«Після обстрілу мікрорайону Енергодара на місце подій почали збиратися місцеві. Там були люди, які говорили «це з боку Нікополя стріляли». Імовірно, окупанти підкинули «немісцевих», щоб пустити антиукраїнський слух», - йдеться у місцевій спільноті.