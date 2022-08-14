Екс-мера Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі

Правоохоронці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності псевдоголові окупованої ОТГ на Харківщині. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

«Підозрюваний, який був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік, добровільно перейшов на бік окупантів. Він погодився на пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не називає прізвище зрадника, та судячи з повідомлення, мова йде про Володимира Демченка, колишнього мера Куп’янська. Саме він очолював місто з 2010 по 2015 рік. Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення.