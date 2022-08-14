Польща планує відмовляти росіянам у отриманні всіх віз

В цьому питанні поляків підтримують Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина, інформує ZN.ua.

Польща планує відмовляти росіянам у отриманні всіх віз
Польща припинить видавати візи росіянам
© Прикордонна служба Польщі у Twitter

Польща планує прийняти рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика.

За його словами, Польща виступає за розширення санкцій ЄС по відношення до Росії. Зокрема, мова йде про скасування угоди про спрощення візового руху для громадян РФ.

Ряд великих країн-членів, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди не підтримують запровадження санкцій, тому Польща працює над власним рішенням.

Міністр наголосив, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами. З Польщею солідарні Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ.

«Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС», - резюмував дипломат.


Артем Руденко, ZN.ua





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