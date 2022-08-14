Польща планує відмовляти росіянам у отриманні всіх віз

Польща планує прийняти рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика.

За його словами , Польща виступає за розширення санкцій ЄС по відношення до Росії. Зокрема, мова йде про скасування угоди про спрощення візового руху для громадян РФ .

Ряд великих країн-членів, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди не підтримують запровадження санкцій, тому Польща працює над власним рішенням.

Міністр наголосив, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами. З Польщею солідарні Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ .

«Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС», - резюмував дипломат.