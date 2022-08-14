ВСУ знищили два ворожих вертольоти Ка-52

Бійці Збройних сил України знищили два сучасних вертольоти Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє Угруповання військ оборони сходу.

«Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52», - йдеться в повідомленні.

Ка-52 – один з найбільш сучасних та дорогих вертольотів Росії. Випускається з 2008 року, а вартість одного екземпляру перевищує $16 млн. Росіяни називають даний вертольот одним з найбільш ефективних. Незважаючи на це, українці за час повномасштабної війни знищили більше двох десятків таких машин.