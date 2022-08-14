Стрєлков відреагував на своє "затримання" в Криму, а в мережі роблять нові фотожаби на безусого терориста

Колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін спростував своє затримання у Криму при спробі вирушити на Херсонський напрямок фронту, щоб воювати на боці РФ . Нібито у КПЗ він не був і не планував. Але це не завадило українцям у мережі створити безліч фотожаб на цю тему.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Readovka, цитуючи терориста без вусів.

"У КПЗ не був і не планую. На фронті я рано чи пізно буду неодмінно... Але не прямо зараз", - заявив Стрєлков-Гіркін.

Терорист також зазначив, що до цієї події нібито причетний ексватажок "Народного ополчення Донбасу" у Горлівці у 2014 році Ігор Безлер. Стрєлков-Гіркін додав, що більше не дасть коментарів щодо інформації про його затримання.

У той же час, мережі вибухнули ще більшою кількістю мемів, надихнувшись цією історією.