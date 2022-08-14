Стрєлков відреагував на своє "затримання" в Криму, а в мережі роблять нові фотожаби на безусого терориста

Колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін спростував своє затримання у Криму при спробі вирушити на Херсонський напрямок фронту, щоб воювати на боці РФ. Нібито у КПЗ він не був і не планував. Але це не завадило українцям у мережі створити безліч фотожаб на цю тему.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Readovka, цитуючи терориста без вусів.

"У КПЗ не був і не планую. На фронті я рано чи пізно буду неодмінно... Але не прямо зараз", - заявив Стрєлков-Гіркін.

Терорист також зазначив, що до цієї події нібито причетний ексватажок "Народного ополчення Донбасу" у Горлівці у 2014 році Ігор Безлер. Стрєлков-Гіркін додав, що більше не дасть коментарів щодо інформації про його затримання.

У той же час, мережі вибухнули ще більшою кількістю мемів, надихнувшись цією історією.


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Байден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТОБайден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Терориста Гіркіна затримали у Криму із паспортом прикриттяТерориста Гіркіна затримали у Криму із паспортом прикриття
В Криму знесли СТО кримських татар, які відмовили в обслуговуванні російським окупантамВ Криму знесли СТО кримських татар, які відмовили в обслуговуванні російським окупантам
Вибухи на аеродромі в Білорусі, в Мережі опинилися фото з місця: "Сліди від пожежі нагадують контури..."Вибухи на аеродромі в Білорусі, в Мережі опинилися фото з місця: "Сліди від пожежі нагадують контури..."
Окупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до КримуОкупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до Криму
Вочевидь горів літак: Maxar опублікував нові знімки білоруського аеродрому «Зябровка»Вочевидь горів літак: Maxar опублікував нові знімки білоруського аеродрому «Зябровка»
Слабка реакція на анексію Криму була помилкою, але Захід вивчив «урок» Путіна – ПахорСлабка реакція на анексію Криму була помилкою, але Захід вивчив «урок» Путіна – Пахор
Вибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по КримуВибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по Криму
Росія втратила близько тисячі офіцерів, які "роблять війну" – БутусовРосія втратила близько тисячі офіцерів, які "роблять війну" – Бутусов
Онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини – схожий на Бориса ДжонсонаОнук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини – схожий на Бориса Джонсона
The Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемогThe Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемог
Последние новости
Подгружаем последние новости