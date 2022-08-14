Півтори сотні "200-х" та багато розбитої техніки: свіже зведення втрат армії РФ в Україні

Російська армія станом на неділю, 14 серпня, під час повномасштабної війни втратила в Україні понад 43 тисячі військових. За останню добу було ліквідовано 150 окупантів, інформує Апостроф .

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Статистика втрат РФ за добу:

особового складу – 43550 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1864 (+8);

бойових броньованих машин – 4126 (+11);

артилерійських систем – 980 (+2);

РСЗВ - 261 (+0);

засоби ППО – 136 (+0);

літаків – 233 (+0);

вертольотів – 194 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);

крилаті ракети - 187 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3);

спеціальна техніка – 91 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.