Півтори сотні "200-х" та багато розбитої техніки: свіже зведення втрат армії РФ в Україні

Російська армія станом на неділю, 14 серпня, під час повномасштабної війни втратила в Україні понад 43 тисячі військових. За останню добу було ліквідовано 150 окупантів, інформує Апостроф.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Статистика втрат РФ за добу:

  • особового складу – 43550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1864 (+8);
  • бойових броньованих машин – 4126 (+11);
  • артилерійських систем – 980 (+2);
  • РСЗВ - 261 (+0);
  • засоби ППО – 136 (+0);
  • літаків – 233 (+0);
  • вертольотів – 194 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
  • крилаті ракети - 187 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3);
  • спеціальна техніка – 91 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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