Новостей.COM ⇒
2022-08-14
Півтори сотні "200-х" та багато розбитої техніки: свіже зведення втрат армії РФ в Україні
Російська армія станом на неділю, 14 серпня, під час повномасштабної війни втратила в Україні понад 43 тисячі військових. За останню добу було ліквідовано 150 окупантів, інформує
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Статистика втрат РФ за добу:
- особового складу – 43550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1864 (+8);
- бойових броньованих машин – 4126 (+11);
- артилерійських систем – 980 (+2);
- РСЗВ - 261 (+0);
- засоби ППО – 136 (+0);
- літаків – 233 (+0);
- вертольотів – 194 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
- крилаті ракети - 187 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3);
- спеціальна техніка – 91 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Сергій Прилуцький, Апостроф