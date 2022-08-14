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2022-08-14
Росіяни поширюють фейк про українських військовополонених, які нібито «добровільно залишаються» на підконтрольній РФ території
Чергові інформаційні "вкиди" окупантів оприлюднив ЦПД.
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Міноборони Росії розповсюджує неправдиву інформацію про те, що українські військовополонені «добровільно» залишаються на території, підконтрольній РФ, щоб «зберегти життя» і не воювати проти окупантів. Крім того, 13 серпня кремлівська пропаганда запустила в інфопростір ще низку відвертих фейків, про які
За даними ЦПД, минулої доби росіяни нав’язували власним громадянам наступні брехливі та маніпулятивні наративи.
- Російський політолог-пропагандист В.Корнілов заявив: «на Заході розпалюватимуть антиросійську істерію і звинувачуватимуть РФ у всіх бідах – навіть чудово знаючи, хто обстрілює ЗАЕС. Але треба розуміти: після того, як війну буде успішно завершено, звинувачення на адресу РФ будуть безглуздими»;
- В МО РФ заявили, що «військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній РФ території через небажання воювати… усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя… зараз це вдається небагатьом, оскільки бійці нацбатів виконують роль загороджувальних загонів та не дозволяють залишати позиції»;
- Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Миколаївщини Ю.Барбашов заявив: «жителі Снігурівки в Миколаївській області, розташованої поблизу фронту, матимуть змогу взяти участь у референдумі про возз’єднання Херсонської області з Росією».
Олександр Кричковський, ZN.ua