Росіяни поширюють фейк про українських військовополонених, які нібито «добровільно залишаються» на підконтрольній РФ території

Міноборони Росії розповсюджує неправдиву інформацію про те, що українські військовополонені «добровільно» залишаються на території, підконтрольній РФ , щоб «зберегти життя» і не воювати проти окупантів. Крім того, 13 серпня кремлівська пропаганда запустила в інфопростір ще низку відвертих фейків, про які розповіли в Центрі протидії дезінформації, інформує ZN.ua .

За даними ЦПД, минулої доби росіяни нав’язували власним громадянам наступні брехливі та маніпулятивні наративи.