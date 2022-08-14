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2022-08-14
Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 220 "прильотів"
Під обстріл потрапили вісім громад.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у суботу, 13 серпня, здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький у
Окупанти обстріляли Шалигинську, Хотінську, Білопольську, Зноб-Новгородську, Есманську, Новослобідську, Буринську та Великописарівську громади. Зафіксовано 223 "прильоти". На щастя, жертв та постраждалих немає. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.
Російські війська зранку 14 серпня, обстріляли з мінометів села Юнаківської громади. Зафіксовано три "прильоти". Жертв та руйнувань немає.
Анна Конюченко, ZN.ua