Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 220 "прильотів"

Російські окупаційні війська у суботу, 13 серпня, здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Окупанти обстріляли Шалигинську, Хотінську, Білопольську, Зноб-Новгородську, Есманську, Новослобідську, Буринську та Великописарівську громади. Зафіксовано 223 "прильоти". На щастя, жертв та постраждалих немає. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.

Російські війська зранку 14 серпня, обстріляли з мінометів села Юнаківської громади. Зафіксовано три "прильоти". Жертв та руйнувань немає.