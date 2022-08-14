Бачення Заходом геополітики остаточно змінилося – Клімкін

Екс-очільник МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що бачення Заходом геополітики остаточно змінилося, коментуючи заяву колишнього генсекретаря США Генрі Кіссінджера про те, що Україна має розглядатися як член НАТО.

"Кіссінджер завжди був за те, щоб ми були частиною Заходу, але був проти членства в НАТО. І навіть останнім часом дещо "петляв". Тепер його слова означають, що бачення Заходом геополітики остаточно змінилося. Правильніше сказати, українці його змінили. Кіссінджер завжди каже те, чого не хочуть сказати в західних столицях", - повідомив Клімкін на своїй сторінці у Facebook .

Зазначимо, в інтерв'ю The Wall Street Journal Кіссінджер зазначив, що після вторгнення Росії, до України потрібно ставитися як до члена НАТО. Крім того, Кіссінджер спрогнозував, що для врегулювання, ймовірно, Росія збереже окуповані нею території в 2014 році.