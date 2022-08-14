Командування окупаційних військ тікає за Дніпро – Кім

Загарбники побоюються контрнаступу ЗСУ.

Командування окупаційних військ тікає за Дніпро – Кім
© Facebook / Миколаївська ОДА

Керівний склад російських окупаційних військ на півдні переміщується за Дніпро, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Cамі ж військові залишаються на правому березі.

«Не дуже, але трохи жаль окупантів, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро», - написав він у Telegram.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомило про пошкодження автомобільного мосту дамби в Новій Каховці. Це був четвертий і останній міст на Херсонщині, який окупанти могли використовувати для перекидання техніки.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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