Командування окупаційних військ тікає за Дніпро – Кім

Керівний склад російських окупаційних військ на півдні переміщується за Дніпро, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Cамі ж військові залишаються на правому березі.

«Не дуже, але трохи жаль окупантів, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро», - написав він у Telegram.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомило про пошкодження автомобільного мосту дамби в Новій Каховці. Це був четвертий і останній міст на Херсонщині, який окупанти могли використовувати для перекидання техніки.