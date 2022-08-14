Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливість

Словаччина доправила до України перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Апостроф .

За його словами, іноземне озброєння калібру 155 міліметрів вже перебуває на території України.

"САУ Zuzana 2 доїхали до України. 155-мм калібр для очистки території України від нечисті з триколором", - написав Єрмак у своєму Telegram.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив відправку САУ Zuzana 2 до України та додав, що озброєння вже перебуває у розпорядженні військовослужбовців ЗСУ. За його словами, артилерійські установки готові до використання на передовій.

САУ Zuzana 2 - самохідна артилерійська установка, яка оснащена гарматою калібром 155 міліметрів. Словацьке озброєння побудовано колісному шасі Tatra T815 8х8. Оновлена гармата дозволяє САУ Zuzana 2 відкривати вогонь на відстань до 41 кілометра - далекобійність перевищує показники найкращої російської установки 2С5М "Гіацинт" майже на 5 км.

Словацьку самохідку обладнали сучасною автоматизованою системою управління вогнем, а навігація забезпечується супутниковою та інерційною системами. Над стволом розробники розмістили радіолокаційний вимірювач початкової швидкості польоту снаряду, а перехід САУ у бойове положення відбувається за дві хвилини.

Автоматичне заряджання забезпечує непогану швидкострільність - 5 пострілів за хвилину та 13 пострілів за перші 3 хвилини.