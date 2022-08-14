Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?

В кінці липня 2022 року стало зрозуміло, що німецькі плани допомогти східноєвропейським союзникам озброювати Україну не просунулися далеко. Згідно з заявленою схемою, країни, такі як Польща, Словаччина і Чехія, повинні були передати Києву зброю радянських часів, яка була в арсеналах їхніх армій. Натомість Німеччина забезпечила б їх своїм більш сучасним обладнанням.

Але, попри місяці розмов, така передача німецької зброї не відбулася. І це не перший випадок, коли Берлін не виконує свої обов’язки щодо України. На початку весни Німеччина пообіцяла передати важке озброєння напряму Києву. Але станом на липень ці поставки були дуже скромні. Про це в статті для Foreign Affairs пише голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Для політиків у Вашингтоні і Брюсселі ця закономірність стала головною темою в обговореннях про німецький уряд: він робить обіцянки, а до їх виконання підходить дуже неохоче. Така поведінка викликає особливе занепокоєння, оскільки Німеччина вже страждає від дефіциту довіри серед багатьох європейських создників через її тісні енергетичні відносини з Москвою, зокрема, через відмову зупинити проект будівництва «Північного потоку-2» аж до початку російського вторгнення в Україну. Замість того, щоб забезпечити стійку основу для європейських дій, німецький канцлер Олаф Шольц, здається, лише намагається наздогнати своїх більш рішучих колег.

Але так не повинно бути. Більше, ніж інші країни, Німеччина зацікавлена в забезпеченні України потужною допомогою, щоб війна якомога швидше закінчилася і на прийнятних для Києва умовах. Більше того, в часи невизначеності в ЄС, Німеччина займає хорошу позицію, щоб забезпечити критично важливе лідерство і не лише в питанні України, а й більш широких викликах для безпеки союзу. На додачу Німеччина зараз головує в G7. І це дає їй шанс залагодити розкол з глобальним півднем і відновити довіру до світового порядку на чолі з Заходом. Щоб скористатися цими можливостями, однак, німецькому уряду доведеться позбутися відрази до застосування військової сили, а також свого глибокого опору змінам. Якщо цього не зробити, в довготривалій перспективі це не лише підірве становище Німеччини в Європі, а й ослабить західний альянс в часи безпрецедентних глобальних викликів.

Легше сказати, ніж зробити

Під час першої фази російської війни проти України німецька реакція буда помітно потужною. Через кілька днів після початку вторгнення Шольц здивував навіть свою партію, оголосивши, що нова війна в Європі стала моментом Zeitenwende, тобто кінця ери. Він наголосив, що це не просто війна, а війна, яку розв’язала озброєна ядерною зброєю Росія з метою знищити Україну як незалежну державу. Шольц пообіцяв важливі політичні зміни і безпрецедентні нові заходи включно з поставками зброї українській армії і виділенні додаткових 100 мільярдів євро на німецьку оборону.