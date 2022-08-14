"Спецтехноекспорт" перейшов до управління ГУР

Підприємство планують залишити в управлінні розвідників і після війни, інформує ZN.ua.

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Державне госпрозрахункове зовнішньоторгове підприємство "Спецтехноекспорт" (дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт") перейшло зі сфери управління Міноборони до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони. Відповідну постанову №892 від 12 серпня опублікували на сайті Кабміну.

Після початку війни уряд виключив "Спецтехноекспорт" разом із держкомпанією з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" та її "дочкою" – "Спеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою "Прогрес" з держконцерну "Укроборонпром" і передало їх до сфери управління Міноборони на час воєнного стану.

Після скасування військового стану "Укрспецекспорт" та "СЗФ "Прогрес" повернуться до "Укроборонпрому", тоді як "Спецтехноекспорт" - ні.

Уряд створив "Спецтехноекспорт" у 1998 році. Підприємство спеціалізується на експорті та імпорті товарів та послуг оборонно-промислового комплексу (ОПК), розвитку інновацій, налагодженні оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами та іноземними компаніями. Компанія представляє українських виробників ОПК за кордоном – близько 100 держпідприємств та 70 приватних виробників, 35 дослідницьких центрів та 30 дизайнерських бюро.

У 2020 році виручка "Спецтехноекспорту" скоротилася до 675,2 млн грн з 3 млрд 173,7 млн грн у 2019 році, а чистий прибуток зріс до 51,1 млн грн з 3 млн грн. Дані за 2021 рік на даний момент відсутні.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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