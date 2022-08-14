"Спецтехноекспорт" перейшов до управління ГУР
Підприємство планують залишити в управлінні розвідників і після війни, інформує
Державне госпрозрахункове зовнішньоторгове підприємство "Спецтехноекспорт" (дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт") перейшло зі сфери управління Міноборони до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони. Відповідну постанову
Після початку війни уряд виключив "Спецтехноекспорт" разом із держкомпанією з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" та її "дочкою" – "Спеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою "Прогрес" з держконцерну "Укроборонпром" і передало їх до сфери управління Міноборони на час воєнного стану.
Після скасування військового стану "Укрспецекспорт" та "СЗФ "Прогрес" повернуться до "Укроборонпрому", тоді як "Спецтехноекспорт" - ні.
Уряд створив "Спецтехноекспорт" у 1998 році. Підприємство спеціалізується на експорті та імпорті товарів та послуг оборонно-промислового комплексу (ОПК), розвитку інновацій, налагодженні оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами та іноземними компаніями. Компанія представляє українських виробників ОПК за кордоном – близько 100 держпідприємств та 70 приватних виробників, 35 дослідницьких центрів та 30 дизайнерських бюро.
У 2020 році виручка "Спецтехноекспорту" скоротилася до 675,2 млн грн з 3 млрд 173,7 млн грн у 2019 році, а чистий прибуток зріс до 51,1 млн грн з 3 млн грн. Дані за 2021 рік на даний момент відсутні.