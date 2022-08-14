Українська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста України

Окупанти намагаються знищити будь-які докази участі у вбивствах мирного населення України, інформує ZN.ua.

Українська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста України
© Минобороны РоSSии/t.me

Війська РФ намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти мирних громадян України, інформує ГУР.

"Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - наголосили в українській розвідці.

Зазначається, що російські льотчкиик намагаються нищити будь-які докази участі у вбивствах українців. Окупанти за допомогою підкупу намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Українська розвідка оприлюднила особисті дані 52 та 121 важкий бомбардувальних авіаційних полків та 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, особовий склад яких завдавав ракетних ударів по містах України з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101:

  • командир 22 вбад – гвардії полковник Варпахович Микола;
  • командир 121 вбап – гвардії полковник Скітський Олег;
  • помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав Анатолійович;
  • помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій Сергійович;
  • заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.


Анна Конюченко, ZN.ua





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