Українська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста України

Війська РФ намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти мирних громадян України, інформує ГУР.

"Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ ", - наголосили в українській розвідці.

Зазначається, що російські льотчкиик намагаються нищити будь-які докази участі у вбивствах українців. Окупанти за допомогою підкупу намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Українська розвідка оприлюднила особисті дані 52 та 121 важкий бомбардувальних авіаційних полків та 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, особовий склад яких завдавав ракетних ударів по містах України з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101: