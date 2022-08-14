Потрібно анулювати візи тим, хто підтримує російську агресію – президент Латвії

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що його країна має переглянути видані візи та посвідки на проживання тим, хто підтримає агресію РФ проти України, інформує Delfi.

Глава держави наголосив, що посвідки на проживання не повинні більше видаватися постійним жителям Латвії, які в мабйтньому приймуть громадянство РФ . За його словами, вони мають залишити країну.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі посвідок на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики", – підкреслив Левітс.

Він також зазначив, що Латвія не видає візи росіянам з 24 лютого, але їх продовжують видавати інші країни.

"Вважаю, що Латвії разом з Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумцями потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", – додав президент Латвії.