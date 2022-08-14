Окупанти обстріляли Харківську область: поранено троє людей

Одна з ракет влучила в об'єкт критичної інфраструктури, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли Харківську область: поранено троє людей
© Олег Синєгубов/Telegram

Російські війська у суботу, 13 серпня, обстріляли Харківську область. Окупанти завдали ударів по Зміївській громаді, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан — легкий. Війська РФ пошкодили навколишні будинки, авто. Ракета влучила на території об'єкту критичної інфраструктури.

За добу окупнати обстріляли також Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, гаражі, господарчі споруди.


Анна Конюченко, ZN.ua





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