Окупанти обстріляли Харківську область: поранено троє людей

Російські війська у суботу, 13 серпня, обстріляли Харківську область. Окупанти завдали ударів по Зміївській громаді, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан — легкий. Війська РФ пошкодили навколишні будинки, авто. Ракета влучила на території об'єкту критичної інфраструктури.

За добу окупнати обстріляли також Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, гаражі, господарчі споруди.