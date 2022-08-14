Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до кінця листопада

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та пов’язану із ним загальну мобілізацію на 90 днів. Напередодні президент вніс до парламенту відповідні законопроекти, однак текст документів з'явивя пізніше.

«Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 23серпня 2022 року строком на 90діб», - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону №7664 .