Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до кінця листопада

Проєкти законів Зеленський вніс до парламенту напередодні, інформує ZN.ua.

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та пов’язану із ним загальну мобілізацію на 90 днів. Напередодні президент вніс до парламенту відповідні законопроекти, однак текст документів з'явивя пізніше.

«Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 23серпня 2022 року строком на 90діб», - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону №7664.

Відповідно, строк проведення загальної мобілізації так само продовжується з 23 серпня на 90 днів, йдеться у записці до законопроєкту №7665. Таким чином, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні пропонується продовжити до 21 листопада.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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