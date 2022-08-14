Окупанти вночі вдарили по школі та багатоповерхівкам у Нікополі та Марганці: фото руйнувань

У неділю вночі, 14 серпня, російські військові масово обстріляли два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький. В результаті декілька тисяч абонентів у Нікопольському районі залишилися без світла, пошкоджено десятки будинків, у тому числі, школа.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко на своєму каналі у Telegram та опублікував фото руйнівних наслідків ворожих обстрілів.

У бік Нікопольського району окупанти тричі відкривали вогонь. У Нікополі зафіксовано 20 прильотів в результаті обстрілів зі ствольної артилерії. Ворожий вогонь пошкодив дев'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків, школу та кілька магазинів. Ніхто не постраждав.

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA

Також рашисти потрапили у газопроводи та лінії електропередач, через що тисячі нікопольчан залишилися без світла. Наразі там працюють електрики.

Марганець Нікопольського району російська армія обстріляла з "Градів". У житлові квартали прилетіло 30 ворожих снарядів. Постраждав 69-річний мирний житель, він знаходиться у лікарні. Також частково зруйновано понад десяти приватних будинків та електромережа.

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA

У свою чергу, у Криворізькому районі окупанти "Ураганами" обстріляли Зеленодольську громаду. Але обійшлося без жертв та руйнувань.

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA

Фото:t.me/dnipropetrovskaODA