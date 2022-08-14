Окупанти активізувалися на сході, а з півдня тікатимуть на літаках: карта боїв та аналіз ISW

Російські окупанти знову зосередили свої основні зусилля на Донбасі, тому що це єдиний шанс трохи послабити контрнаступ Збройних Сил України на півдні, з якого загарбники спробують тікати повітрям.

Про це йдеться у звіті за минулу добу, за 13 серпня, американського Інституту вивчення війни (ISW).

Починаючи з 11 серпня окупанти посилили інтенсивність та кількість наземних атак у Сіверському районі, а також продовжили наступальні дії у напрямку Бахмута. На думку ISW, це може бути спробою стягнути ЗСУ на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області, щоб відволікти від ефективних контратак на півдні, де окупанти у гіршому становищі.

"Російські війська можуть сподіватися змістити як тактичну, так і риторичну увагу з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж південної осі", - йдеться у повідомленні.

Фото: understandingwar.org

У звіті також зазначається, що на правому березі Дніпра залишився тільки гарнізон російських бойовиків без свого найвищого командування, тому їхнє становище щораз погіршується.

Так, українські захисники зробили непроїзним останній міст через Дніпро, яким могли користуватися окупанти - Каховський. За даними Інституту вивчення війни, таким чином ворожий гарнізон біля Херсону опинився в оточенні.

"Каховський міст був єдиним автомобільним мостом, яким могли скористатися російські війська після того, як українські сили успішно вивели з ладу Антонівський міст. Російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійного GLOC (шляхів сполучення). Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо взагалі можливо", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф .

ISW припускає, що при перешкоджанні окупантами відновити будь-який з трьох мостів у тому напрямку, допоможе втратити здатність захищатися рашистам на західному березі Дніпра навіть від обмежених контратак ЗСУ.

По словам американських експертів, частіше почали з'являтися повідомлення загарбників про нестачу постачання нової важкої техніки, що транспортується до західного Херсона, а також про збільшення кількості полонених серед своїх. В Інституті прогнозують гостру нестачу в окупантів палива, боєприпасів та провізії, через що вони почнуть мародерити.

Фото: understandingwar.org

Водночас ISW вважає, що російські військові спробують тікати повітрям. Про це може свідчити концентрація російських ВДВ у західній частині Херсонської області.

"Повітряно-десантні сили легше переміщувати літаками, ніж регулярні механізовані сили, звичайно, хоча росіянам може здатися складним і дуже ризикованим намагатися перекинути сили повітрям, враховуючи українські атаки на аеродроми в Херсонській області та нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі", - додали у повідомленні.