Киянка вирішила допомогти ворогові у ракетних обстрілах столиці: у СБУ розповіли про зрадницю

Правоохоронці затримали 35-річну жительку Києва, яка здавала співробітнику ФСБ держави-терориста росії місця дислокації українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва та Київської області.

Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Тelegram-канал. А ворог отриману інформацію використовував для нанесення ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

Жінку затримали під час зйомки військової частини. Під час обшуків у неї виявили і вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

«Мешканці столиці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», – йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.