Шольц спеціально затягує війну в Україні: Німеччина могла б зробити більше – Мерц

Глава ХДС закликав не ліпити із Німеччини образ посередника у цій війні, оскільки Німеччина однозначно підтримує Україну, інформує ZN.ua.

Шольця спеціально затягує війну в Україні: Німеччина могла б зробити більше – Мерц
© unsplash/maheshkumar_painam

Канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряд звинуватили у недостатній військовій допомозі Україні. Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц переконаний, що саме цей фактор затягує війну та призводить до численних жертв щодня, про це він розповів DPA.

"ФРН не відіграє жодної посередницької ролі у цьому конфлікті. Ми разом з Європою – на боці України і тому не можемо бути нейтральними у цьому питанні", – сказав Мерц.

Коли його запитали, чи могла б його колега по партії ХДС і колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель покласти край війні, Мерц накинувся на чинний уряд, який очолює Олаф Шольц (Соціал-демократична партія). Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що він сприяв затягуванню війни своїми нерішучими діями у постачанні важкого озброєння.

"Німеччина могла б зробити більше. Уряд мав швидко зробити те, що прийняв німецький Бундестаг 28 квітня, а саме – поставити важку техніку у великих масштабах", – заявив лідер опозиції в Бундестазі.

Він розвинув тему та додав, що навіть зараз Німеччина робить недостатньо, щоб зупинити війну в Україні.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Загальна мобілізація: у Верховній Раді запропонували підвищити граничний вік призовниківЗагальна мобілізація: у Верховній Раді запропонували підвищити граничний вік призовників
Блок рекламы


Похожие новости
Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до кінця листопада
У Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникамУ Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникам
Естонія пропонує Фінляндії і Швеції зробити Балтику внутрішнім морем НАТОЕстонія пропонує Фінляндії і Швеції зробити Балтику внутрішнім морем НАТО
Росія має великі труднощі з формуванням "добровольчих батальйонів" для війни в Україні — ISWРосія має великі труднощі з формуванням "добровольчих батальйонів" для війни в Україні — ISW
Вибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по КримуВибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по Криму
Росія втратила близько тисячі офіцерів, які "роблять війну" – БутусовРосія втратила близько тисячі офіцерів, які "роблять війну" – Бутусов
Взимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх прийматиВзимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх приймати
Англійська мова в Україні може отримати особливий статусАнглійська мова в Україні може отримати особливий статус
Умови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюансиУмови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюанси
Последние новости
Подгружаем последние новости