Канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряд звинуватили у недостатній військовій допомозі Україні. Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц переконаний, що саме цей фактор затягує війну та призводить до численних жертв щодня, про це він розповів DPA.

"ФРН не відіграє жодної посередницької ролі у цьому конфлікті. Ми разом з Європою – на боці України і тому не можемо бути нейтральними у цьому питанні", – сказав Мерц.

Коли його запитали, чи могла б його колега по партії ХДС і колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель покласти край війні, Мерц накинувся на чинний уряд, який очолює Олаф Шольц (Соціал-демократична партія). Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що він сприяв затягуванню війни своїми нерішучими діями у постачанні важкого озброєння.

"Німеччина могла б зробити більше. Уряд мав швидко зробити те, що прийняв німецький Бундестаг 28 квітня, а саме – поставити важку техніку у великих масштабах", – заявив лідер опозиції в Бундестазі.

Він розвинув тему та додав, що навіть зараз Німеччина робить недостатньо, щоб зупинити війну в Україні.