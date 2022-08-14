Франція ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО

Обидві країни раніше відмовилися від традиційного нейтралітету через вторгнення Росії в Україну, інформує ZN.ua.

Франція ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО
Розмови про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО активізувалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
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Президент Еммануель Макрон підписав від імені Франції ратифікаційний протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Парламент країни прийняв цей протокол ще 2 серпня, про підписання документа повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

«Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед обличчям поточної загрози з боку їхніх безпосередніх сусідів і зробить значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, у колективну європейську безпеку», – йдеться в повідомленні Єлисейського центру в суботу.

Швеція та Фінляндія відмовилися від традиційного нейтралітету через вторгнення Росії в Україну.


Оксана Коваль, ZN.ua





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