Франція ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО

Президент Еммануель Макрон підписав від імені Франції ратифікаційний протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Парламент країни прийняв цей протокол ще 2 серпня, про підписання документа повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

«Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед обличчям поточної загрози з боку їхніх безпосередніх сусідів і зробить значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, у колективну європейську безпеку», – йдеться в повідомленні Єлисейського центру в суботу.

Швеція та Фінляндія відмовилися від традиційного нейтралітету через вторгнення Росії в Україну.