В Криму знесли СТО кримських татар, які відмовили в обслуговуванні російським окупантам

Знесення станції техобслуговування окупаційна влада пояснила нібито сфальшованими документами на її функціонування, інформує ZN.ua.

Окупаційна влада в Криму знесла СТО кримських татар, які раніше відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян. Про це у своєму Telegram повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Всі пам'ятають нещодавно нашумілу історію в окупованому Криму, коли на станції технічного обслуговування (СТО) відмовилися обслуговувати військовий автомобіль російських окупантів. Власниками та працівниками цієї СТО були кримські татари. Подія набула широкого резонансу не лише в окупованому Криму, а й за його межами. Днями зазначену СТО було знесено російськими окупантами внаслідок сфальшованих даних нібито про незаконність її будівництва», – написав Рефат Чубаров.

Чубаров запевнив, що після звільнення Криму від російських окупантів винних у незаконному знищенні бізнесу цих кримських татар покарають, а власники отримають компенсацію коштом окупантів і їх інформаторів.

Ця історія мала місце у червні. Мешканець селища Видне Красногвардійського району Криму Вілен Сейтосманов відмовився обслужити російських військових, які приїхали на СТО на вантажівці з Z-символікою.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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