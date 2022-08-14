СБУ опублікувала підбірку «лайфхаків», які окупанти використовують для втечі з війни

Служба безпеки України опублікувала підбірку нових «лайфхаків», які російські загарбники використовують, щоб втекти додому з України. Про це повідомляє пресслужба СБУ .

Зокрема, серед «лайфхаків» загарбників є такі:

«включить васю»;

зламати руку, зіскочивши п’яним з танку;

самостріл на марші.

Зазначається, що останнім часом перехоплення СБУ вказують на те, що військові РФ деморалізовані та вважають війну проти України справжнім пеклом. Серед окупантів поширюються думки, як втекти додому, і загарбники обговорюють це зі своїми родичами.

Для прикладу, мати розповідає сину-окупанту «афганський» рецепт, як симулювати психічний розлад.

«Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтоб ты, типа, включал васю», - радить вона загарбнику.

Іншому окупанту друг запропонував безболісно зламати руку.

«Нажрись и с танка пиз**нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду», - дає настанови він.