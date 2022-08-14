Миротворці ООН та Червоний Хрест мають з'явитися у зоні ЗАЕС – польський генерал

У Польщі не вбачають прогресу у створенні демілітаризованої зони навколо АЕС, інформує ZN.ua.

Миротворці ООН та Червоний Хрест мають з'явитися у зоні ЗАЕС – польський генерал
© polskieradio.pl

Організація Об'єднаних Націй має відправити миротворців на територію АЕС в Енергодарі, яка постійно обстрілюється російськими окупантами. Таку думку висловив екс-командувач ГРОМ, генерал Роман Полько.

За його словами, на сьогодні, крім комюніке - зі створення демілітаризованої зони, ООН не робила в цьому плані жодних кроків.

"Про такі рішення ми вже говорили кількома місяцями раніше. Польська сторона пред'явила їм: щоб війська ООН та Червоного Хреста увійшли до цих районів і виконували свої статутні завдання. Адже ці структури були створені для виконання цих завдань у ситуаціях, подібних до тієї, що склалася в Україні", - наголосив генерал.

Як зазначив Полько, у демілітаризованій зоні мають з'явитися «війська з блакитним прапором, війська ООН у блакитних касках».

"Загроза того, що там може статися, впливає на світову безпеку і, безумовно, на безпеку Європи", - заявив генерал в ефірі "Польського радіо".

Він також зазначив, що "є фактор впевненості Путіна в тому, що світ нічого не може зробити".

"Бо ООН не докладала жодних зусиль - крім заяв - щодо створення демілітаризованої зони. Туди мають бути введені війська. Ці переговори мають відбутися набагато раніше, їх слід проводити з набагато більшою інтенсивністю", - сказав Роман Полько.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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