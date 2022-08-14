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2022-08-14
Вибухи на аеродромі в Білорусі, в Мережі опинилися фото з місця: "Сліди від пожежі нагадують контури..."
Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки аеродрому біля села Зябрівка в Білорусі за 20 кілометрів від кордону з Україною.
Так, на фотографії можна побачити сліди від пожежі на злітно-посадковій смузі, що нагадують контури літака.
Також у Моніторинговій військовій групі зазначили, що "версія з детонацією боєкомплекту танка Т-72 підтверджується".
Катерина Петренко, politeka.net