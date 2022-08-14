Вибухи на аеродромі в Білорусі, в Мережі опинилися фото з місця: "Сліди від пожежі нагадують контури..."

Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки аеродрому біля села Зябрівка в Білорусі за 20 кілометрів від кордону з Україною.

Так, на фотографії можна побачити сліди від пожежі на злітно-посадковій смузі, що нагадують контури літака.

Також у Моніторинговій військовій групі зазначили, що "версія з детонацією боєкомплекту танка Т-72 підтверджується".