Окупанти знову розпочали обстріл Запорізької АЕС

Влада Енергодара попереджає про провокації з боку окупантів - у бік Запорізької АЕС вони ведуть обстріли із села Водяне під українським прапором із рашистською символікою "Z" на військовій техніці.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов на своєму каналі у Telegram.

Орлов рекомендує жителям міста обмежити знаходження на вулицях.

"Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!", - наголосив він, інформує Апостроф .

За даними Головного управління розвідки МО України у Telegram, під час одного з ударів артилерією з села Водяне, окупанти пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Наступним ударом частково зруйнувалася пожежна частина, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

Фото: t.me/DIUkraine

Через обстріли російськими окупаційними військовими, загорілася трава в лісі, наразі там значне задимлення. Ліквідація пожежі ускладняється, тому що загарбники обстрілюють пожежну частину.

Провокація окупантів полягає в тому, що окупанти підігнали до стели "Енергодар" на в'їзді у місто самохідну артилерійську установку "Піон" та підняли український прапор. На самій установці білою фарбою виділили літеру "Z"

Крім того, пропагандисти продовжують свої звичайні методи висвітлювання таких провокацій: до станції направили "масовку" двома автобусами, які грають "місцевих жителів та персонал".

"Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках", - уточняє ГУР МО.

Фото: t.me/DIUkraine

Нагадаємо, 11 серпня російські окупанти здійснили обстріл Запорізької атомної електростанції - територію міста Енергодар огорнув щільний дим.