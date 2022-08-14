Окупанти знову розпочали обстріл Запорізької АЕС
Влада Енергодара попереджає про провокації з боку окупантів - у бік Запорізької АЕС вони ведуть обстріли із села Водяне під українським прапором із рашистською символікою "Z" на військовій техніці.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов на своєму каналі у Telegram.
Орлов рекомендує жителям міста обмежити знаходження на вулицях.
"Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!", - наголосив він, інформує
За даними Головного управління розвідки МО України у Telegram, під час одного з ударів артилерією з села Водяне, окупанти пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Наступним ударом частково зруйнувалася пожежна частина, що відповідає за безпеку ЗАЕС.
Через обстріли російськими окупаційними військовими, загорілася трава в лісі, наразі там значне задимлення. Ліквідація пожежі ускладняється, тому що загарбники обстрілюють пожежну частину.
Провокація окупантів полягає в тому, що окупанти підігнали до стели "Енергодар" на в'їзді у місто самохідну артилерійську установку "Піон" та підняли український прапор. На самій установці білою фарбою виділили літеру "Z"
Крім того, пропагандисти продовжують свої звичайні методи висвітлювання таких провокацій: до станції направили "масовку" двома автобусами, які грають "місцевих жителів та персонал".
"Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках", - уточняє ГУР МО.
Нагадаємо, 11 серпня російські окупанти здійснили обстріл Запорізької атомної електростанції - територію міста Енергодар огорнув щільний дим.