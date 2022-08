Кулеба порадив росіянам, які незадоволені перспективою заборони на в’їзд в Європу, скаржитися в Кремль

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дав пораду громадянам РФ , які незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу. Зокрема, він порадив їм звертатися зі скаргами в Кремль. Про це Кулеба написав у твіттер.

«Росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги Кремлю та понад 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну», - йдеться у публікації.

Кулеба додав, що ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога.

Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry.