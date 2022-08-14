Кулеба порадив росіянам, які незадоволені перспективою заборони на в’їзд в Європу, скаржитися в Кремль

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дав пораду громадянам РФ , які незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу. Зокрема, він порадив їм звертатися зі скаргами в Кремль. Про це Кулеба написав у твіттер.

«Росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги Кремлю та понад 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну», - йдеться у публікації.

Кулеба додав, що ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога.