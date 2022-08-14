Туреччина завадила Заходу ізолювати економіку РФ — Bloomberg

Експорт Турецьких товарів в Росію у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму, інформує ZN.ua.

Туреччина завадила Заходу ізолювати економіку РФ — Bloomberg
© kremlin.ru

У першому півріччі експорт турецьких товарів до Росії досяг максимуму за останні вісім років, повідомляє Bloomberg.

"Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає "новою економічною моделлю".

"Але це засмучує союзників Туреччини по НАТО у США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій", – пише Bloomberg.

Міністр транспорту Туреччини Аділь Караїсмаїлоглу в Твіттері відзначив зростання торгівлі автомобілями з Росією на 58% за перші чотири місяці року, що свідчить про ріст логістичних потужностей Туреччини.


Антон Герасименко, ZN.ua





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