У Мелітополі загарбники пропонують агітаторам псевдореферендуму до 50 тисяч рублів, але люди відмовляються — мер

Рух опору розпочав полювання на організаторів псевдореферендуму, інформує ZN.ua.

У Мелітополі загарбники пропонують агітаторам псевдореферендуму до 50 тисяч рублів, але люди відмовляються — мер
© Getty Images

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники готуються до проведення псевдореферендуму. Зокрема, росіяни пропонують від 20 до 50 тисяч рублів за допомогу в організації фейкового референдуму. Однак люди відмовляються допомагати загарбникам навіть за гроші. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, рух опору розпочав полювання на організаторів псевдореферендуму в місті. Зокрема, пошкоджено будівлі штабу «Єдиної Росії», а також захопленого окупантами сервісного центру МВС.

««Підсмажено» керівника пропагандистських медіа», - додав Федоров.

Водночас загарбники продовжують поширювати пропаганду. Окупанти завезли до міста 70 гастролерів, які знімають «інтерв’ю» для пропагандистських ЗМІ.

«Всі їхні сюжети – фейк. Розповіли про початок ремонту траси «Мелітополь – Бердянськ». Заявили про видачу гуманітарних наборів. Підсумок: зняли картинку й забули про людей», - наголосив мер.

Також, за словами Федорова, загарбники розгорнули чергову військову базу в густонаселеному районі Мелітополя на території лікарні.

Крім того, мер повідомив, що за останній тиждень окупанти забрали в полон вісім мирних мешканців міста, вибивають «зізнання».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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