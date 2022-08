США відреагували на плани РФ влаштувати нове судилище над іноземними добровольцями

Сполучені Штати стурбовані повідомленням щодо підготовки терористами «ДНР» чергового судилища над п'ятьма іноземцями – захисниками України, громадянами Великобританії, Швеції та Хорватії.

«Росія та її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включно з правами та захист, що надаються військовополоненим», - написав у Twitter держсекретар Ентоні Блінкен.

Будуть оголошені за повідомленнями англійської, шведської і китайської національності, які пишуться за незалежними національними орієнтаціями в eastern Ukraine. Russia and its proxies hav an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.