США відреагували на плани РФ влаштувати нове судилище над іноземними добровольцями

Громадян Великої Британії, Хорватії та Швеції хочуть засудити до смертної кари, інформує ZN.ua.

США відреагували на плани РФ влаштувати нове судилище над іноземними добровольцями
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Сполучені Штати стурбовані повідомленням щодо підготовки терористами «ДНР» чергового судилища над п'ятьма іноземцями – захисниками України, громадянами Великобританії, Швеції та Хорватії.

«Росія та її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включно з правами та захист, що надаються військовополоненим», - написав у Twitter держсекретар Ентоні Блінкен.

Будуть оголошені за повідомленнями англійської, шведської і китайської національності, які пишуться за незалежними національними орієнтаціями в eastern Ukraine. Russia and its proxies hav an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2022

Раніше РосЗМІ повідомили, що закритий «судовий процес» розпочнеться 15 серпня. «Судитимуть» Матіаса Густавссона (Швеція), Векослава Пребіга (Хорватія), Джона Хердінга та Ділана Хілі (Велика Британія). Колаборанти загрожують «засудити» військовополонених до страти.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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