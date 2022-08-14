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2022-08-14
Окупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до Криму
Тривають обшуки та допити.
Фото 2015 року. Українці не перший рік ведуть боротьбу з лініями електропередач до Криму.© facebook.com/kivailya
Рашисти намагаються знайти людей, які підірвали високовольтні лінії передач, якими росіяни хочуть постачати в окупований Крим крадену українську електроенергію. Про це повідомляє херсонське видання
Так, окупанти проводять обшуки в населених пунктах Богданівка та Новокам'янка Каховського району Херсонської області.
В селі Богданівка окупанти, зокрема, обшукували будинки місцевих мешканців. Чоловіків роздягали, шукаючи "фашистські" татуювання.
У Новій Кам'янці окупанти забирали чоловіків на допити.
Лія Ільченко, ZN.ua