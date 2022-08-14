Окупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до Криму

Тривають обшуки та допити.

Окупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до Криму
Фото 2015 року. Українці не перший рік ведуть боротьбу з лініями електропередач до Криму.
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Рашисти намагаються знайти людей, які підірвали високовольтні лінії передач, якими росіяни хочуть постачати в окупований Крим крадену українську електроенергію. Про це повідомляє херсонське видання "«Мост" з посиланням на інформацію місцевих пабліків.

Так, окупанти проводять обшуки в населених пунктах Богданівка та Новокам'янка Каховського району Херсонської області.

В селі Богданівка окупанти, зокрема, обшукували будинки місцевих мешканців. Чоловіків роздягали, шукаючи "фашистські" татуювання.

У Новій Кам'янці окупанти забирали чоловіків на допити.


Лія Ільченко, ZN.ua





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