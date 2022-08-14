Окупанти шукають, хто повалив високовольтні лінії передач, що ведуть від ЗАЕС до Криму

Рашисти намагаються знайти людей, які підірвали високовольтні лінії передач, якими росіяни хочуть постачати в окупований Крим крадену українську електроенергію. Про це повідомляє херсонське видання "«Мост" з посиланням на інформацію місцевих пабліків.

Так, окупанти проводять обшуки в населених пунктах Богданівка та Новокам'янка Каховського району Херсонської області.

В селі Богданівка окупанти, зокрема, обшукували будинки місцевих мешканців. Чоловіків роздягали, шукаючи "фашистські" татуювання.

У Новій Кам'янці окупанти забирали чоловіків на допити.