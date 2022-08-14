"Шість днів, щоб залишити територію": Чорногорія зробила сильний крок проти рф

"Шість днів, щоб залишити територію": Чорногорія зробила сильний крок проти рф

Міністерство закордонних справ Чорногорії офіційно оголосило Владислава Масленікова, посла росії в країні, персоною нон-грата.

Про це повідомила пресслужба чорногорського МЗС на офіційному сайті.

У нього залишилося шість днів, щоб покинути територію держави.

Відомство вказало, що діє на підставі статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Вона дозволяє оголосити дипломата персоною нон грата без пояснення причини.

"Офіційна нота про це рішення, в якій вказується семиденний термін для виїзду з території Чорногорії, була вручена сьогодні (13 серпня) послу Російської Федерації Владиславу Масленікову", – йдеться в повідомленні.

Додамо: дипломатичний термін "персона нон-грата" означає, що людина є небажаною особою в державі.

Масленников став надзвичайним і повноважним послом росії у Чорногорії у липні 2019 року.

У коментарі пропагандистським ЗМІ він сказав, що чорногорська влада не пояснила йому причин "вигнання" з країни. Росіянин заявив, що таке рішення матиме негативний ефект на двосторонніх відносинах.

Також він пообіцяв заходи у відповідь з боку рф, стверджуючи, що народ Чорногорії в основному підтримує позицію Москви й "не проявляє русофобії".

Черногория


Алексей Ионов, politeka.net





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