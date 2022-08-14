Литва закликає на рівні всього Євросоюзу заборонити в'їзд росіянам до країн Шенгену

У МЗС Литви вважають, що такі обмеження будуть ефективними лише в тому випадку, якщо вони виконуються на рівні всього ЄС, а не просто вводяться окремими країнами, повідомляє BNS.

Тим часом Естонія вже остаточно заборонила росіянам в'їзд шенгенськими візами, виданими цією країною, — кордон для них закриється 18 серпня.

"Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони застосовуються на рівні ЄС", - повідомили у литовському МЗС.

Після вторгнення кремлівських військ до України Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських та національних віз громадянам Росії. Аналогічні рішення ухвалили Латвія та Естонія.