Президент Сербії пояснив, коли його країна може підтримати санкції ЄС проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував можливість приєднання країни до санкцій проти Росії. За його словами, для вступу в Євросоюз його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою ЄС, зокрема, і щодо запровадження санкцій. Про це повідомляє RTV.

«Коли вони скажуть нам, що у нас залишилося шість місяців, щоб приєднатися до ЄС, ми повністю гармонізуємо нашу політику з їхньою, тому що це наш обов'язок зробити це», - заявив він.

«Деякі люди отримували голоси, тому що вводили в оману громадян, що вони тверді і жорсткі, а після виборів було зрозуміло, що жорсткий тільки той, хто не погрожував і не говорив про це. Я досить відповідальна людина. Я намагався захистити свою політику», - додав Вучич.

Президент Сербії підкреслив, що його політика полягає не в лестощах своєму народу, тому він не розуміє, навіщо йому лестити посольствам.

«Я обіцяю людям, що ми будемо захищати нашу політику, поки зможемо», - сказав Вучич у відповідь на запитання про те, чи зможе він зберегти свою посаду.

Вучич також заявив, що Сербії не потрібні чиїсь військові бази, але вона зміцнить свою армію і збереже нейтралітет.

«Тепер Сербія хоче подбати про свій народ, бути достатньо сильною, щоб вистояти самостійно», — сказав Вучич у відповідь на повідомлення деяких ЗМІ про те, що Росія хоче перетворити гуманітарний центр у Ніші на військову базу.

Він додав, що Сербія буде будувати свої політичні союзи і що країна не соромиться добрих відносин з Росією, Америкою, Китаєм, що вона на шляху до ЄС, але готова самостійно дбати про себе.

За словами Вучича, Сербія зберігатиме військовий нейтралітет, поки він буде президентом.