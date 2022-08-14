У Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникам

Ув'язнені, що вижили в боях, повідомляють про величезні втрати, інформує ZN.ua.

У Росії рідні зеків, завербованих
© Бизнес Цензор

Голова російської правозахисної організації "Русь, що сидить" Ольга Романова, розповіла про надходження великої кількості скарг на порушення прав ув'язнених, про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбук.

Ось що пишуть в організацію: "Що за неподобство обіцяли 200 тис. платити, а заплатили 30. А мого поранили, а лікують тільки в ЛНР, до Росії не вивозять. А тут ще одного під Луганськом убили, родичам не повідомляють, тіло кинули у районі бойових дій, щоб похоронні не платити".

Правозахисники, за словами Романової, відповідають, що зеки, що поїхали воювати, — військові злочинці.

"Але люди взагалі не вдуплюють. Як військовий злочинець, та що ви таке кажете? Як найманець? Яка війна? А гроші наші де, віддайте. Захищайте наші права. Немає у вас жодних прав. Ви поза законом. А на тих, що вижили, чекає трибунал".


Антон Герасименко, ZN.ua





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