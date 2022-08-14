У Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникам

Голова російської правозахисної організації "Русь, що сидить" Ольга Романова, розповіла про надходження великої кількості скарг на порушення прав ув'язнених, про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбук.

Ось що пишуть в організацію: "Що за неподобство обіцяли 200 тис. платити, а заплатили 30. А мого поранили, а лікують тільки в ЛНР, до Росії не вивозять. А тут ще одного під Луганськом убили, родичам не повідомляють, тіло кинули у районі бойових дій, щоб похоронні не платити".

Правозахисники, за словами Романової, відповідають, що зеки, що поїхали воювати, — військові злочинці.

"Але люди взагалі не вдуплюють. Як військовий злочинець, та що ви таке кажете? Як найманець? Яка війна? А гроші наші де, віддайте. Захищайте наші права. Немає у вас жодних прав. Ви поза законом. А на тих, що вижили, чекає трибунал".