У ЗСУ розповіли деталі ударів по останньому мосту на Херсонщині

В області не залишилося цілих мостів, якими ворог міг би перекидати техніку, інформує ZN.ua.

У ЗСУ розповіли деталі ударів по останньому мосту на Херсонщині
© Википедия

Українські військові протягом 12 серпня завдали авіаційних ударів по позиціях ворога, а ударами ракетно-артилерійських підрозділів пошкодили автомобільний міст дамби у Новій Каховці, повідомили в ОК «Південь».

«В рамках виконання вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням», - йдеться у повідомленні.

Також українська авіація завдала п’ять ударів по опорних пунктах та скупченню ворожих озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Протягом доби захисники України знищили 46 окупантів та 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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