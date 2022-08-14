У ЗСУ розповіли деталі ударів по останньому мосту на Херсонщині

Українські військові протягом 12 серпня завдали авіаційних ударів по позиціях ворога, а ударами ракетно-артилерійських підрозділів пошкодили автомобільний міст дамби у Новій Каховці, повідомили в ОК «Південь».

«В рамках виконання вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням», - йдеться у повідомленні .

Також українська авіація завдала п’ять ударів по опорних пунктах та скупченню ворожих озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Протягом доби захисники України знищили 46 окупантів та 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.