РФ погрожує США «точкою неповернення» у разі визнання її спонсором тероризму
Ситуацію у відносинах між країнами представник МЗС РФ назвав «турбулентною», інформує
Москва пригрозила Вашингтону, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане «точкою неповернення». В МЗС РФ не виключають, що Росія може знизити рівень дипвідносин із США або навіть розірвати їх. Про це заявив директор департаменту Північної Америки російського МЗС Алєксандр Дарчієв,
Ситуацію у відносинах між країнами Дарчієв назвав «турбулентною». За його словами, західні держави на чолі зі США «розтоптали міжнародне право та абсолютні табу у дипломатичній практиці».
«Якщо вона [ініціатива оголосити РФ спонсором тероризму – ред.] буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішою супутньою шкодою для двосторонніх дипвідносин», - пригрозив представник МЗС РФ.
Він додав, що у такому разі Москва може знизити рівень дипломатичних відносин із Вашингтоном або навіть розірвати їх.