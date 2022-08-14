РФ погрожує США «точкою неповернення» у разі визнання її спонсором тероризму

Москва пригрозила Вашингтону, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане «точкою неповернення». В МЗС РФ не виключають, що Росія може знизити рівень дипвідносин із США або навіть розірвати їх. Про це заявив директор департаменту Північної Америки російського МЗС Алєксандр Дарчієв, повідомляють росЗМІ.

Ситуацію у відносинах між країнами Дарчієв назвав «турбулентною». За його словами, західні держави на чолі зі США «розтоптали міжнародне право та абсолютні табу у дипломатичній практиці».

«Якщо вона [ініціатива оголосити РФ спонсором тероризму – ред.] буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішою супутньою шкодою для двосторонніх дипвідносин», - пригрозив представник МЗС РФ .

Він додав, що у такому разі Москва може знизити рівень дипломатичних відносин із Вашингтоном або навіть розірвати їх.