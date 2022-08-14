Естонія пропонує Фінляндії і Швеції зробити Балтику внутрішнім морем НАТО

Дальність ППО обох країн дозволяє повністю контролювати Фінську затоку, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Ханно Певкур розповів про плани інтегрувати берегову охорону Естонії і Фінляндії, що дозволить закрити російським кораблям доступ до Балтійського моря.

«Інтеграція протиракетної оборони Фінляндії та Естонії дозволить закрити Фінську затоку для російських військових кораблів. Балтійське море з приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО стане внутрішнім морем альянсу», - зазначив він в інтерв'ю Iltalehti.

Попередної домовленооссті, за словами Певкура, досягнуто під час зустрічі з фінським колегою Антті Кайкконеном.

Дальність ракет ППО Фінляндії та Естонії перевищує ширину затоки та дозволяє тримати її під контролем, нагадав міністр.

Минулої осені Естонія вирішила купити ізраїльські ракети Blue Spear для придушення морських цілей. Дальність польоту ракет – 290 кілометрів, вони можуть вражати цілі будь-де на узбережжі Фінляндії у затоці.

Протикорабельна ракета МТО 85М Військово-морських сил Фінляндії має дальність польоту понад 100 кілометрів і оснащена пошуковою радіолокаційною головкою. Таким чином, фінські військові можуть контролювати акваторію аж до північного узбережжя Естонії.

Також найближчими тижнями в Естонії буде створено штаб-квартиру нової дивізії НАТО, п'ять її бригад дислокуватимуться на території країни. Скільки солдатів постійно перебуватиме в Естонії, поки невідомо.

«Ми не лише створимо дивізійну структуру, а й складемо нові плани оборони Естонії та Балтії», - зазначив Певкур.

Естонія також закупить у США протитанкові ракети, нові ракети берегової оборони, ракетні установки HIMARS та інші.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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