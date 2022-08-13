Вочевидь горів літак: Maxar опублікував нові знімки білоруського аеродрому «Зябровка»

Під час вибуху, 11 серпня, на білоруському військовому аеродромі «Зябровка» в Гомельській області, вочевидь горів літак. Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки з місця подій.

Військовий аеродром на Гомельщині активно використовується російськими окупантами в якості власної військової бази для здійснення вогневого впливу по території України. За даними розвідки, там країна-агресор розмістила ракетні комплекси С-300 та С-400 та боєприпаси.

"Нові супутникові знімки, від 12 серпня 2022 року, аеродрому «Зябровка» на півдні Республіки Білорусь, на якому цього тижня сталося кілька вибухів. На сьогоднішніх зображеннях можна побачити сліди підпалів від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поблизу видно спалену рослинність" - йдеться в повідомленні Maxar Technologies.

Maxar Technologies

Зафіксовані сліди горіння дещо нагадують обриси літака, тому попередня версія проєкту BYPOL, про те що на аеродромі згоріло повітряне судно цілком імовірні.

Інцидент в «Зябровкє» поспішили прокоментувати в Міністерстві оборони Білорусі. За інформацією відомства на аеродромі трапилося займання двигуна однієї з одиниць техніки.