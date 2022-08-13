Вибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по Криму

Сполучені Штати не давали Україні зброї, за допомогою якої можна було б атакувати військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму, повідомив представник Пентагону.

Речник підкреслив, що Сполучені Штати не мають жодних доказів, які б свідчили, що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

Ті ракетні системи, які Україна отримує від США , не можуть стріляти на відстань понад 300 км (дальнобійні снаряди для ЗРК нашій країні поки не поставляють – ред.), додав він.