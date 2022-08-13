Вибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по Криму

Росія зазнала серйозних втрат авіації та особового складу, інформує ZN.ua.

Вибухи у Новофедорівці – США не давали Україні зброю для ударів по Криму
© Схеми

Сполучені Штати не давали Україні зброї, за допомогою якої можна було б атакувати військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму, повідомив представник Пентагону.

Речник підкреслив, що Сполучені Штати не мають жодних доказів, які б свідчили, що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

Ті ракетні системи, які Україна отримує від США, не можуть стріляти на відстань понад 300 км (дальнобійні снаряди для ЗРК нашій країні поки не поставляють – ред.), додав він.

У міністерстві наголосили, що знищення аеродрому завдало серйозних збитків російській військовій авіації та особовому складу. І наголосили на тому, що США не вказують Україні, як вести бої, а цілі для атак визначає саме Київ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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