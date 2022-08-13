ЗСУ пошкодили останній міст через Дніпро на Херсонщині – Хлань

В окупантів більше немає можливості перекидати техніку, інформує ZN.ua.

ЗСУ пошкодили останній міст через Дніпро на Херсонщині – Хлань
© Севкор

Українські військові знищили четвертий міст через Дніпро на Херсонщині, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Цілих мостових переправ, якими окупанти могли б перекидати техніку, в області не залишилося.

«Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу – ми знову її знищимо», - додав Хлань.

Радник голови ОВА розповів, що окупанти не почуваються в безпеці на окупованій території. Вони чекають на контрнаступ ЗСУ та намагаються до нього підготуватися. Зокрема, встановлюють на вулицях дерев’яні протитанкові їжаки.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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