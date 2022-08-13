Окупанти вкрали в аграріїв Донеччини 200 тисяч тонн зерна нового врожаю

Все вкрадене зерно вмістили б три суховантажні судна Panamax, інформує ZN.ua.

Окупанти вкрали в аграріїв Донеччини 200 тисяч тонн зерна нового врожаю
© unsplash/pazarando

Росія зайнялася крадіжкою українського зерна нового врожаю. За даними компанії HarvEast, окупанти вкрали до 200 тисяч тонн урожаю із її ферм у східних окупованих районах.

HarvEast, яка до війни входила до десятки найбільших українських землевласників, заявила, що 50 тисяч тонн урожаю було вивезено зі сховищ російськими вантажівками, які потім вирушили у напрямку Росії, у тому числі із сіл Мангуш та Микільське неподалік Маріуполя. За її оцінками, ще близько 150 000 тонн було зібрано з окупованих нею полів, які вона більше не контролює, хоч і не може підтвердити точні цифри.

Весь обсяг вкраденого зерна заповнив би приблизно три суховантажні судна Panamax.

«Найбільша втрата — це цьогорічний урожай, — сказав в інтерв'ю генеральний директор HarvEast Дмитро Скорняков. «У червні вони почали збирати наше зерно, а ми не маємо доступу до цієї землі», повідомляє Bloomberg.

На думку аналітиків Київської школи економіки, аномально високі обсяги постачання продовольства з окупованого Росією півострова Крим свідчать, що звідти вивозиться захоплене українське зерно. За словами Скорнякова, земля HarvEast знаходиться досить близько до Росії, тому її зерно, швидше за все, доставлятиметься туди вантажівками.

Згідно з супутниковими даними компанії Terrascope, на деяких полях HarvEast біля Ксенівки в окупованому районі Донецька врожай був зібраний у червні. Його нормалізований індекс відмінностей рослинності використовує супутникові знімки для розрахунку кількості зелених насаджень у межах області.

Російське вторгнення у лютому призвело до блокади портів країни, що обмежило експорт та викликало стрибок світових цін на продовольство. Постачання відновилося через нещодавно узгоджений експортний коридор, але обсяги становлять лише частину нормального рівня.

У четвер спецпредставник України з Близького Сходу та Африки звернувся до країн Ліги арабських держав із закликом заарештувати підозрілі партії її зерна. Він сказав, що «безкарність Росії спонукає їх продовжувати красти зерно з окупованого півдня України».

За словами Скорнякова, HarvEast, що входить до складу холдингової компанії SCM українського магната Ріната Ахметова, втратила близько двох третин своїх земель внаслідок російської окупації.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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