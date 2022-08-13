Поліція назвала ім'я нападника на офіс ФБР у Цинциннаті

Ним виявився 42-річний Рікі Шиффер, ймовірно прихильник Трампа, інформує ZN.ua.

Поліція назвала ім'я нападника на офіс ФБР у Цинциннаті
© wikimedia.org

Поліція штату Огайо ідентифікувала чоловіка, який зі зброєю намагався прорватись до будівлі ФБР у Цинциннаті, повідомляє The New York Times.

Ним є 42-річний Рікі Шиффер. За інформацією NYT та NBC News, чоловік, якого застрелили під час затримання, ймовірно, мав крайні праві погляди.

Чоловік з таким же іменем використовував Truth Social — створену колишнім президентом Дональдом Трампом платформу. Дописи Шиффера про напад та інші, у яких висловлювались екстремістські погляди, були видалені незабаром після того, як поліція повідомила журналістам, що підозрюваного вбили.

NBC News з посиланням на двох неназваних офіційних осіб, знайомих із цією справою, повідомила, що підозрюваний також перебував у будівлі Капітолію США у Вашингтоні під час нападу прихильників Трампа 6 січня 2021 року.

New York Times з посиланням на двох представників правоохоронних органів, знайомих із цією справою, повідомила, що слідчі перевіряють, чи мав Шиффер зв’язки з екстремістськими групами.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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