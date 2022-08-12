Армія РФ обстріляла Краматорськ: є загиблі й поранені

Росіяни знову вдарили по приватному сектору.

Армія РФ обстріляла Краматорськ: є загиблі й поранені
Фото ілюстративне
© ДСНС / Facebook

Російські окупанти ввечері 12 серпня, як і минулої ночі, здійснили обстріл приватного сектора міста Краматорськ Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загибли двоє мирних жителів, ще 13 дістали поранення, повідомила Краматорська міська рада із посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

“Черговий удар по Краматорську – за оперативною інформацією, достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, війська РФ пошкодили не менше 20 будинків. На території приватного сектору здійнялася пожежа.


Максим Царук, ZN.ua





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