Росіяни масово скуповують нерухомість в Грузії — опозиція б'є на сполох

На думку опозиційних політиків, навала росіян може підірвати основи безпеки країни, інформує ZN.ua.

Росіяни масово скуповують нерухомість в Грузії — опозиція б'є на сполох

В Грузії закликають Уряд обмежити громадянам РФ безконтрольний в'їзд та можливість купувати нерухомість в країні. З такою заявою виступив один з лідерів опозиційної партії «Єдиний національний рух», повідомляє видання «Новости Грузия».

Леван Хабеїшвілі заявив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні громадяни РФ придбали в Грузії 3 245 об’єктів нерухомості. За підрахунками політика, кількісно — це цілий мікрорайон Тбілісі.

Крім того, за даними Хабеїшвілі, до 16,5 тисяч росіян отримали посвідку на проживання в Грузії, а понад 6,5 тисяч зареєстрували в країні бізнес.

Політик застерігає, що це може становити небезпеку для Грузії, надто — за умови подальшого безконтрольного прибуття росіян в країну.

«Закликаємо Мін’юст Грузії обмежити купівлю громадянами РФ нерухомості в країні та вжити заходів для контролю за тими, хто приїжджає з Росії. Ці люди ніяк не обмежені, і ми не знаємо, чи не порушують вони Закон про окупацію», — заявив Хабеїшвілі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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