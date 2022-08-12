Росіяни масово скуповують нерухомість в Грузії — опозиція б'є на сполох

В Грузії закликають Уряд обмежити громадянам РФ безконтрольний в'їзд та можливість купувати нерухомість в країні. З такою заявою виступив один з лідерів опозиційної партії «Єдиний національний рух», повідомляє видання «Новости Грузия».

Леван Хабеїшвілі заявив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні громадяни РФ придбали в Грузії 3 245 об’єктів нерухомості. За підрахунками політика, кількісно — це цілий мікрорайон Тбілісі.

Крім того, за даними Хабеїшвілі, до 16,5 тисяч росіян отримали посвідку на проживання в Грузії, а понад 6,5 тисяч зареєстрували в країні бізнес.

Політик застерігає, що це може становити небезпеку для Грузії, надто — за умови подальшого безконтрольного прибуття росіян в країну.