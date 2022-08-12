Росія втратила близько тисячі офіцерів, які "роблять війну" – Бутусов
Чому це важливо.
За 6 місяців війни в Україні російська армія втратила 10 генералів та близько тисячі офіцерів з особового складу армії РФ. Про це
За словами Бутусова, втрати молодших офіцерів, які "роблять війну" мають ключове значення для визначення боєздатності військ, оскільки відновити ці втрати в найкоротші терміни Росія не зможе.
"Особливе значення я звертаю на величезні підтверджені втрати молодших офіцерів у ланці молодший лейтенант-капітан – 722 особи", - пише Бутусов.
Незважаючи на перевагу Росії у бойовій техніці та боєприпасах, вона не здатна переламати українську оборону, оскільки великі втрати вбитими та пораненими молодших командирів визначають різке падіння боєздатності противника.
Як зазначає Бутусов, у сучасній війні не важлива кількість бійців з автоматами, якщо немає децентралізованого управління та боєздатності на рівні рота-батарея.
"Знищення російського командного складу на полі бою має не менше значення для розгрому російської армії, ніж знищення логістики. Судячи з втрат офіцерів, які тільки стали відомі, оцінки російських втрат у 15 тисяч убитих не виглядають перебільшенням", - зазначає Бутусов.