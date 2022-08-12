Росія втратила близько тисячі офіцерів, які "роблять війну" – Бутусов

Чому це важливо.

Росія втратила близько тисячі офіцерів, які
© прес-служби Міноборони України

За 6 місяців війни в Україні російська армія втратила 10 генералів та близько тисячі офіцерів з особового складу армії РФ. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов із посиланням на дослідження авторів проекту Killed in Ukraine, які також встановили особисті дані вбитих російських командирів.

За словами Бутусова, втрати молодших офіцерів, які "роблять війну" мають ключове значення для визначення боєздатності військ, оскільки відновити ці втрати в найкоротші терміни Росія не зможе.

"Особливе значення я звертаю на величезні підтверджені втрати молодших офіцерів у ланці молодший лейтенант-капітан – 722 особи", - пише Бутусов.

Незважаючи на перевагу Росії у бойовій техніці та боєприпасах, вона не здатна переламати українську оборону, оскільки великі втрати вбитими та пораненими молодших командирів визначають різке падіння боєздатності противника.

Як зазначає Бутусов, у сучасній війні не важлива кількість бійців з автоматами, якщо немає децентралізованого управління та боєздатності на рівні рота-батарея.

"Знищення російського командного складу на полі бою має не менше значення для розгрому російської армії, ніж знищення логістики. Судячи з втрат офіцерів, які тільки стали відомі, оцінки російських втрат у 15 тисяч убитих не виглядають перебільшенням", - зазначає Бутусов.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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