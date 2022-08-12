Російські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами

Загарбники поцілили в об'єкти інфраструктури міста.

Російські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами
Фото ілюстративне
© zp.comments.ua

Військові РФ увечері 12 серпня, близько 19:15, завдали удару по місту Запоріжжя п’ятьма ракетами, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його даними, внаслідок вибухів зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури Шевченківського району. На місцях влучень виникла пожежа, інформує ZN.ua.

Також Старух повідомив про одну поранену жінку.

Він зазначив, що пізніше надасть більше інформації про ворожий ракетний удар, і закликав людей пам'ятати про нерозповсюдження даних.


Максим Царук, ZN.ua





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