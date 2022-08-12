Російські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами

Військові РФ увечері 12 серпня, близько 19:15, завдали удару по місту Запоріжжя п’ятьма ракетами, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram .

За його даними, внаслідок вибухів зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури Шевченківського району. На місцях влучень виникла пожежа, інформує ZN.ua .

Також Старух повідомив про одну поранену жінку.

Він зазначив, що пізніше надасть більше інформації про ворожий ракетний удар, і закликав людей пам'ятати про нерозповсюдження даних.