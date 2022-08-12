Заборона видачі віз росіянам: дипломат з досвідом назвав стратегічну помилку

Європу треба переконати, що постраждати може насамперед вона сама, інформує ZN.ua.

Заборона видачі віз росіянам: дипломат з досвідом назвав стратегічну помилку
© Pixabay

Розпочата Україною на міжнародній арені дискусія про необхідність заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії ведеться не в зовсім вірному руслі, що може зашкодити самій реалізації ідеї, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Вся дискусія про заборону видачі шенгенських віз для російських громадян ведеться із неправильними аргументами. Справа не тільки в тому, щоб покарати за підтримку агресії. Європейцям слід пояснити, що росіяни в ЄС - це загроза», - вважає він.

На думку колишнього головного дипломата України, насамперед потрібно аргументувати тим, що Росія вчинила низку незаконних, а часто терористичних, вчинків на території самої Європи.

«Ті, хто здійснили вибухи складів зброї в Чехії або труїли Скрипалів, теж в’їжджали в ЄС за туристичними візами. Тепер таких стане в десятки і сотні разів більше. В кожному "туристі" ЄС має бачити загрозу. Євросоюз має зачистити себе від Росії заради нашої і власної безпеки. Тільки таким чином це можна пояснити раз і, сподіваюсь, назавжди», - додав Клімкін.


Ірина Знась, ZN.ua





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