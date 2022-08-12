Не дійшов до Берліна: в Росії "Іскандер" влаштував смертельну ДТП, фото і відео

У Краснодарському краї країни-окупанта ракетний комплекс "Іскандер" більше не сміється. Він зіткнувся з великовантажем "Камаз", який перевозив п'ятилітрові пляшки з водою.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на російські ЗМІ.

Під час резонансної ДТП постраждали люди, про їхній стан невідомо. Крім того, зараз з'ясовуються про обставини події та визначається ступінь провини водія "Камаза". Відомо, що під час зіткнення водія "Камаза" затиснуло у кабіні. Також в аварії постраждали двоє російських військових.

У Міністерстві оборони країни-агресора поки що не коментують аварію за участю "Іскандеру".

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що більше половини ракет, випущених по Україні з початку повномасштабної війни, припадає саме на "Іскандер".