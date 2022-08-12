Не дійшов до Берліна: в Росії "Іскандер" влаштував смертельну ДТП, фото і відео

У Краснодарському краї країни-окупанта ракетний комплекс "Іскандер" більше не сміється. Він зіткнувся з великовантажем "Камаз", який перевозив п'ятилітрові пляшки з водою.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на російські ЗМІ.

Під час резонансної ДТП постраждали люди, про їхній стан невідомо. Крім того, зараз з'ясовуються про обставини події та визначається ступінь провини водія "Камаза". Відомо, що під час зіткнення водія "Камаза" затиснуло у кабіні. Також в аварії постраждали двоє російських військових.

У Міністерстві оборони країни-агресора поки що не коментують аварію за участю "Іскандеру".

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що більше половини ракет, випущених по Україні з початку повномасштабної війни, припадає саме на "Іскандер".


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Очільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку УкраїниОчільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку України
Блок рекламы


Похожие новости
Катував неповнолітнього на Київщині: СБУ ідентифікувала друга Кадирова, фотоКатував неповнолітнього на Київщині: СБУ ідентифікувала друга Кадирова, фото
Українські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньоУкраїнські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньо
Війна Росії проти України допомагає Німеччині «прокинутися» – The EconomistВійна Росії проти України допомагає Німеччині «прокинутися» – The Economist
У росії чоловік розправився з другом за проукраїнську позицію: не підтримав окупаційну арміюУ росії чоловік розправився з другом за проукраїнську позицію: не підтримав окупаційну армію
Німецького підполковника запасу звинувачують у шпигунстві на користь РосіїНімецького підполковника запасу звинувачують у шпигунстві на користь Росії
Вибухи в Новофедорівці: звільнено командувача ЧФ Росії Осіпова – БутусовВибухи в Новофедорівці: звільнено командувача ЧФ Росії Осіпова – Бутусов
М’яч на боці Росії — Держдеп про обмін утримуваної в Росії американкиМ’яч на боці Росії — Держдеп про обмін утримуваної в Росії американки
Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від УкраїниForbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України
Цілих будинків не залишилося: як живе селище Київської області, яке найбільше постраждало від авіабомб росіян - фотоЦілих будинків не залишилося: як живе селище Київської області, яке найбільше постраждало від авіабомб росіян - фото
Понад 120 "прильотів": ворог завдав масованого удару по Дніпропетровській області, фотоПонад 120 "прильотів": ворог завдав масованого удару по Дніпропетровській області, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости